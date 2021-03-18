В «Мурас-Ордо» убили мальчика. Милиция нашла подозреваемого

В Бишкеке нашли брата убитого в жилмассиве «Мурас-Ордо» мальчика. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

По предварительным данным, он мог убить своего младшего брата.

«На поиски подростка была привлечена служебная собака. Сотрудники ГОМ-5 задержали подозреваемого, им оказался брат убитого. Он прятался на окраине жилмассива. По предварительным данным, подросток дал признательные показания. Допрос производился при адвокате, сотруднике ОПСД и родителях», — сообщили редакции.

Напомним, вчера в «Мурас-Ордо» нашли труп подростка с перерезанным горлом. Тело обнаружила мать ребенка.