Вице-мэр города Ош Жасур Азимов фигурирует в уголовном деле

Вице-мэр Оша Жасур Азимов фигурирует в уголовном деле по факту злоупотребления должностным положением. Об этом 24.kg сообщили в прокуратуре южной столицы.

Уточняется, что постановлением вице-мэра от 4 сентября 2020 года ОсОО «Кыргыз Текстиль ЛТД» был продан участок в 25 гектаров за сумму 2 миллиона 500 тысяч сомов. Участок расположен на территории Жапалакского айыльного аймака.

«В октябре 2020 года Ошским филиалом госучреждения «Кадастр» выдан государственный акт о праве частной собственности. Прокуратурой города Оша проведена проверка, в ходе которой рыночная стоимость участка установлена в сумме 72 миллионов сомов. Тем самым стоимость участка занижена на 69,5 миллиона сомов. Ранее расследованием уголовного дела занималась ГСБЭП, после ликвидации ведомства материалы переданы в УВД Оша», — сообщили редакции.



