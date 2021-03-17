В городе Ош суд отпустил мужчину, который ударил ножом 25-летнюю девушку

В Оше 56-летний мужчина ударил ножом свою невестку. Об этом 24.kg сообщили в УВД южной столицы.

Уточняется, что в декабре 2020 года с заявлением в милицию обратилась 25-летняя Ж.О. Она просила принять меры в отношении своего свекра, который ударил ее ножом в живот.

«Пострадавшая не лежала в стационаре. По факту была назначена экспертиза, которая подтвердила, что рана на животе девушки от ножа. Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Нанесение тяжких телесных повреждений». Мужчину задержали, решением Ошского городского суда его взяли под стажу на два месяца, однако вторая инстанция отменила это постановление и отпустила Р.А. под домашний арест. Сейчас дело передано в суд», — сообщили редакции.