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Сегодня ночью в Бишкеке задержали активиста Камчы Нурбека уулу

Сегодня ночью в Бишкеке задержали активиста Камчы Нурбека уулу. Об этом 24.kg сообщил политик Жениш Молдокматов.

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В офисе Жениша Молдокматова, выступающего против Конституции, провели обыск

По его словам, активист не имеет никакого отношения к движению против новой редакции Конституции.

«Пока его местонахождение неизвестно. Мы попросили адвокатов найти его и узнать подробности. Обращаюсь к юристам, гражданскому сообществу, чтобы они следили за процессами, которые происходят вокруг нас. Началось сильное давление, безопасность всех тех людей, которые выступают против незаконных действий власти, находится под угрозой», — рассказал он.

Напомним, что 15 марта активиста Тилекмата Куренова задержали и водворили в ИВС на 48 часов. Известно, что правоохранители нашли в публикациях активиста на Facebook призывы к свержению власти. О каких именно постах идет речь, пока неизвестно. Позже в его доме провели обыск.

Обыск провели и в доме политика Жениша Молдокматова. Оба были организаторами митинга против новой редакции Конституции возле «Белого дома» 9 марта.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/186721/
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