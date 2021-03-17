16:48
USD 84.80
EUR 101.14
RUB 1.16
Происшествия

Сегодня ночью в Бишкеке задержали активиста Камчы Нурбек уулу

Сегодня ночью в Бишкеке задержали активиста Камчы Нурбек уулу. Об этом 24.kg сообщил политик Жениш Молдокматов.

Читайте по теме
В офисе Жениша Молдокматова, выступающего против Конституции, провели обыск

По его словам, активист не имеет никакого отношения к движению против новой редакции Конституции.

«Пока его местонахождение неизвестно. Мы попросили адвокатов найти его и узнать подробности. Обращаюсь к юристам, гражданскому сообществу, чтобы они следили за процессами, которые происходят вокруг нас. Началось сильное давление, безопасность всех тех людей, которые выступают против незаконных действий власти, находится под угрозой», — рассказал он.

Напомним, что 15 марта активиста Тилекмата Куренова задержали и водворили в ИВС на 48 часов. Известно, что правоохранители нашли в публикациях активиста на Facebook призывы к свержению власти. О каких именно постах идет речь, пока неизвестно. Позже в его доме провели обыск.

Обыск провели и в доме политика Жениша Молдокматова. Оба были организаторами митинга против новой редакции Конституции возле «Белого дома» 9 марта.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/186721/
просмотров: 3871
Версия для печати
Материалы по теме
Активиста Тилекмата Куренова водворили в СИЗО. Он объявляет голодовку
Активиста Тилекмата Куренова доставили в суд
Сторонники Тилекмата Куренова собрались возле Свердловского суда
Активиста Бекмурата Ооган уулу отпустили. С ним провели профилактическую беседу
Задержание Тилекмата Куренова. Депутат обратилась к главе МВД и генпрокурору
Требуют в два раза больше. Юрист об ущербе, который вменяют владельцу La Maison
Взял деньги в долг и не вернул. Подробности дела владельца ресторана La Maison
Задержание Тилекмата Куренова. В ГУВД Бишкека рассказали подробности
Тилекмата Куренова задержали за пост на Facebook. Его водворили в ИВС
Активисту Тилекмату Куренову сегодня изберут меру пресечения
Популярные новости
Причастен к&nbsp;выводу денег из&nbsp;страны. ГКНБ разыскивает Бахтияра Жолдошбаева Причастен к выводу денег из страны. ГКНБ разыскивает Бахтияра Жолдошбаева
В&nbsp;Бишкеке задержан владелец французского ресторана La&nbsp;Maison В Бишкеке задержан владелец французского ресторана La Maison
Задержан директор политического департамента МИД Эрмек Омуралиев Задержан директор политического департамента МИД Эрмек Омуралиев
В&nbsp;Бишкеке пьяные девушки поскандалили с&nbsp;патрульными милиционерами В Бишкеке пьяные девушки поскандалили с патрульными милиционерами
Бизнес
Проект &laquo;Вылечить туберкулез&raquo; выражает соболезнования Чолпон Чоткараевой Проект «Вылечить туберкулез» выражает соболезнования Чолпон Чоткараевой
&laquo;Альянс Алтын&raquo; готов к&nbsp;пуску фабрики. Скоро страна увидит первое золото Джеруя «Альянс Алтын» готов к пуску фабрики. Скоро страна увидит первое золото Джеруя
&laquo;Гемотест&raquo; сделал проверку щитовидной железы доступнее «Гемотест» сделал проверку щитовидной железы доступнее
Коллектив MegaCom поблагодарил Акылбека Жамангулова за&nbsp;плодотворную работу Коллектив MegaCom поблагодарил Акылбека Жамангулова за плодотворную работу
17 марта, среда
16:38
Проект «Вылечить туберкулез» выражает соболезнования Чолпон Чоткараевой Проект «Вылечить туберкулез» выражает соболезнования Чо...
16:37
Кыргызстанцы приняли участие в международном арт-проекте в Ташкенте
16:35
Выборы в БГК. Жаныбек Абиров получил предупреждение за нарушения агитации
16:33
Напротив площади Ала-Тоо маршрутка протаранила припаркованные авто
16:31
Артем Новиков: Надо обеспечить поступление выпускников детских домов в вузы