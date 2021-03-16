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В Джалал-Абаде задержали подозреваемых в краже люков

В Джалал-Абаде задержали подозреваемых в краже люков. Об этом сообщил пресс-секретарь мэрии города Азамат Жээнбеков на своей странице Facebook.

Ранее сообщилось, что неизвестные сняли канализационные люки на улице Манаса прямо по проезжей части.

В УВД Джалал-Абада подтвердили информацию. По данным ведомства, милиция задержала двух мужчин — 21-летнего А.О. и 20-летнего Г.А.

«Начато досудебное производство по статье 200 «Кража» УК КР. Сейчас выясняется причастность подозреваемых к другим преступлениям», — рассказали в милиции.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/186674/
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В Джалал-Абаде задержали подозреваемых в краже люков