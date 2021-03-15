Активисту Тилекмату Куренову сегодня изберут меру пресечения

Активиста Тилекмата Куренова задержали сотрудники Десятого отдела ГУВД Бишкека. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель партии «Замандаш» Жениш Молдокматов.
По его словам, сейчас задержанного допрашивают в здании ГУВД. Однако по какому именно делу и в качестве кого проходит активист, пока не сообщается.
«Есть такая информация, что Тилекмата Куренова сегодня привезут в Первомайский районный суд столицы для избрания ему меры пресечения. Буду держать всех в курсе», — отметил Жениш Молдокматов.
В пресс-службе ГУВД столицы 24.kg заявили, что выясняют подробности задержания.
Напомним, 9 марта возле «Белого дома» прошла акция протеста против новой Конституции, тогда собралось около 50 человек. Организаторы заявляли, что готовы подать в суд на президента Садыра Жапарова за узурпацию власти.