Активисту Тилекмату Куренову сегодня изберут меру пресечения

Активиста Тилекмата Куренова задержали сотрудники Десятого отдела ГУВД Бишкека. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель партии «Замандаш» Жениш Молдокматов.

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По его словам, сейчас задержанного допрашивают в здании ГУВД. Однако по какому именно делу и в качестве кого проходит активист, пока не сообщается.

«Есть такая информация, что Тилекмата Куренова сегодня привезут в Первомайский районный суд столицы для избрания ему меры пресечения. Буду держать всех в курсе», — отметил Жениш Молдокматов.

В пресс-службе ГУВД столицы 24.kg заявили, что выясняют подробности задержания.

Напомним, 9 марта возле «Белого дома» прошла акция протеста против новой Конституции, тогда собралось около 50 человек. Организаторы заявляли, что готовы подать в суд на президента Садыра Жапарова за узурпацию власти.