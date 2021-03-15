В Баткене милиционеров подозревают в заказном убийстве

В Баткенской области милиционеров подозревают в заказном убийстве. Информацию об этом 24.kg подтвердили в пресс-службе МВД.

Уточняется, что по факту задержан начальник службы внутренних расследований по Баткенской области. Известно, что сотрудник регионального УОБДД тоже причастен к преступлению, он находится в розыске.

Из собственных источников 24.kg стало известно, что убийство произошло несколько лет назад.

«Известно, что задержанный работал на тот момент следователем. Сотрудник УОБДД заказал убийство одного из бизнесменов, но потерпевший выжил. Подозреваемого задержали, осудили. После освобождения из колонии он потребовал у милиционеров деньги за выполненную работу. Последние частично заплатили ему, а после отказались от выплат. Исполнитель написал заявление, но сначала дело прекратили за отсутствием состава преступления. В этом году дело вновь возобновили», — сообщили редакции.