10:35
USD 84.80
EUR 101.18
RUB 1.15
Происшествия
Сюжет: Милицейские ЧП

В Баткене милиционеров подозревают в заказном убийстве

В Баткенской области милиционеров подозревают в заказном убийстве. Информацию об этом 24.kg подтвердили в пресс-службе МВД.

Уточняется, что по факту задержан начальник службы внутренних расследований по Баткенской области. Известно, что сотрудник регионального УОБДД тоже причастен к преступлению, он находится в розыске.

Из собственных источников 24.kg стало известно, что убийство произошло несколько лет назад.

«Известно, что задержанный работал на тот момент следователем. Сотрудник УОБДД заказал убийство одного из бизнесменов, но потерпевший выжил. Подозреваемого задержали, осудили. После освобождения из колонии он потребовал у милиционеров деньги за выполненную работу. Последние частично заплатили ему, а после отказались от выплат. Исполнитель написал заявление, но сначала дело прекратили за отсутствием состава преступления. В этом году дело вновь возобновили», — сообщили редакции.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/186427/
просмотров: 212
Версия для печати
Материалы по теме
Дикие истории XXI века: за что истязают, унижают и убивают кыргызстанок
В Аксыйском районе собаки загрызли новорожденного
На рынке в Кара-Суу убили местного жителя. Подозреваемого задержали
В доме по улице Ахунбаева нашли труп мужчины. Подозреваемый в убийстве задержан
На Иссык-Куле мужчину убили и отрезали голову. Обвиняемого осудили на 15 лет
В Аламединском районе парень поссорился с дедом и убил его молотком
В милиции рассказали подробности убийства женщины в Жайылском районе
В Жайылском районе мужчина облил бензином и сжег свою пожилую мать
Кыргызстанец незаконно ввез в страну грузовик и зарегистрировал его в ГУ «Унаа»
В Сокулукском ИВС после драки умер следственно-арестованный
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке пьяные девушки поскандалили с&nbsp;патрульными милиционерами В Бишкеке пьяные девушки поскандалили с патрульными милиционерами
В&nbsp;Аксыйском районе собаки загрызли новорожденного В Аксыйском районе собаки загрызли новорожденного
Дикие истории XXI&nbsp;века: за&nbsp;что истязают, унижают и&nbsp;убивают кыргызстанок Дикие истории XXI века: за что истязают, унижают и убивают кыргызстанок
Наркотики, оружие, боеприпасы. В&nbsp;Баткене нашли схрон Наркотики, оружие, боеприпасы. В Баткене нашли схрон
Бизнес
Футбольные судьи Кыргызстана и&nbsp;Узбекистана подписали меморандум о&nbsp;партнерстве Футбольные судьи Кыргызстана и Узбекистана подписали меморандум о партнерстве
Расширь границы общения! Подключай тарифы &laquo;Интернет&raquo; и&nbsp;&laquo;Звонки&raquo; от&nbsp;MegaCom Расширь границы общения! Подключай тарифы «Интернет» и «Звонки» от MegaCom
Банк KICB сообщает о&nbsp;приобретении 100 процентов акций ЗАО &laquo;Первая МФК&raquo; Банк KICB сообщает о приобретении 100 процентов акций ЗАО «Первая МФК»
Почему жители Романовки, Гавриловки и&nbsp;Александровки выбирают природный газ Почему жители Романовки, Гавриловки и Александровки выбирают природный газ
15 марта, понедельник
10:32
Аттестация акимов и их заместителей в Нарыне. Три чиновника не прошли Аттестация акимов и их заместителей в Нарыне. Три чинов...
10:32
За неделю в Бишкеке выявили 6 тысяч 866 нарушений ПДД
10:26
В Баткене милиционеров подозревают в заказном убийстве
10:11
Снегопад в Бишкеке. На посыпку дорог потратили 490 тонн технической соли
10:11
Много ДТП и длинные заторы. Ситуация на перевале Тоо-Ашуу сегодня ночью