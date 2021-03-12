В ГСИН рассказали, кто зашил себе рот в Бишкекском СИЗО-1

В Бишкекском СИЗО-1 зашил себе рот только один заключенный. Об этом сообщает пресс-служба ГСИН.

Уточняется, что обвиняемый выступает с протестом против решения суда.

«Содержащийся в СИЗО-1 приговорен Иссык-Атинским районным судом к пяти годам лишения свободы по статьям «Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов без цели сбыта» и «Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ». Ему также назначили наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч сомов. 11 марта он объявил голодовку и подал апелляцию в Чуйский областной суд», — прокомментировали в ГСИН.

Напомним, ранее сообщалось о трех заключенных, зашивших себе рты.