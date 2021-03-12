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Происшествия

В Бишкекском СИЗО-1 трое заключенных зашили себе рты

Трое заключенных, содержащихся в Бишкекском СИЗО-1, зашили себе рты. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

По предварительным данным, следственно-арестованные протестуют против вновь назначенного начальника следственного изолятора.

Председатель ГСИН Аскат Эгембердиев недоступен для комментариев.

Напомним, экс-начальника Бишкекского СИЗО-1 Марса Джусупбекова восстановили в должности. Ранее он был признан виновным в превышении и злоупотреблении должностным положением и приговорен к четырем годам колонии-поселения. Позже Верховный суд отменил все решения и направил дело на новое рассмотрение. Все три инстанции оправдали Джусупбекова за отсутствием состава преступления.

Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/186196/
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