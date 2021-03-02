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Сюжет: Семейное насилие

В Бишкеке иностранец десять лет издевался над женой. Суд может оправдать его

В Ленинском районном суде Бишкека рассматривается уголовное дело в отношении иностранца, который издевался над своей женой больше десяти лет. Об этом 24.kg сообщил адвокат Рустам Абдурауфов.

По его словам, в 2018 году милиция возбудила уголовное дело по статье «Истязание». В суде один из прокуроров отказался поддержать обвинение.

«Во время разбирательств прокурор вел линию обвинения. Сегодня в дело вступил второй прокурор, причем защита обвиняемого просила отвода для нее, судья не удовлетворил. На заседании мы просмотрели доказательства издевательств. Когда дело дошло до прений, один из гособвинителей попросил оправдать насильника. Он мотивировал это тем, что у семейной пары были лишь словесные перепалки. Второй гособвинитель просила назначить наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года», — сказал Рустам Абдурауфов.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/185037/
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