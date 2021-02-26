В Бишкеке замначальника Ленинского РОВД устроил пьяный дебош

В Бишкеке замначальника Ленинского РОВД по оперативной работе Талгат Осконалиев устроил пьяный дебош. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что милиционер подрался с сотрудниками управления Патрульной службы милиции. Один из них сейчас находится в больнице.

«Инцидент произошел в Бишкеке в ночь на 21 февраля. Машину Талгата Осконалиева остановили патрульные милиционеры. Выяснилось, что водитель был пьян. Осконалиев отказался предъявлять документы. Между патрульными и замначальника РОВД произошла словесная перепалка, которая переросла в драку», — сообщили редакции.

В МВД информацию пока не комментируют.