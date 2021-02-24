Женщина пропала на пастбище. В милиции сообщили подробности

Милиция объявила в розыск 32-летнюю жительницу Кемина, которая отправилась на пастбище за скотом и исчезла. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.
«23 февраля в дежурную часть ОВД Кеминского района поступило сообщение о том, что 22 февраля в 12.00 на участке Терек-Жайлоо айыл окмоту Кызыл-Октябрь местная жительница, 32-летняя Д.Н., вышла из дома, чтобы привести скот с пастбища, и с тех пор не вернулась. По факту ее пропажи начато разыскное дело», — проинформировали в милиции.
Отмечается, что, помимо сотрудников милиции, поисками женщины занимаются и спасатели МЧС.
«Приметы разыскиваемой: рост
Всех, кто владеет какой-либо информацией о разыскиваемой, просьба обращаться по номерам телефонов: 0313550280, 0312616841 или по номеру 102.
Напомним, об исчезновении жительницы Кемина ранее сообщили в МЧС. Поиски продолжаются.