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Происшествия

Женщина пропала на пастбище. В милиции сообщили подробности

Милиция объявила в розыск 32-летнюю жительницу Кемина, которая отправилась на пастбище за скотом и исчезла. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

«23 февраля в дежурную часть ОВД Кеминского района поступило сообщение о том, что 22 февраля в 12.00 на участке Терек-Жайлоо айыл окмоту Кызыл-Октябрь местная жительница, 32-летняя Д.Н., вышла из дома, чтобы привести скот с пастбища, и с тех пор не вернулась. По факту ее пропажи начато разыскное дело», — проинформировали в милиции.

Отмечается, что, помимо сотрудников милиции, поисками женщины занимаются и спасатели МЧС.

«Приметы разыскиваемой: рост 160 сантиметров, глаза черные, волосы черного цвета до плеч. Была одета в спортивную куртку с сочетанием синего и белых цветов, красный халат, черные лосины и галоши, на голове синий шарф», — сообщили в ГУВД.

пресс-службы ГУВД Чуйской области
Фото пресс-службы ГУВД Чуйской области. Разыскиваемая

Всех, кто владеет какой-либо информацией о разыскиваемой, просьба обращаться по номерам телефонов: 0313550280, 0312616841 или по номеру 102.

Напомним, об исчезновении жительницы Кемина ранее сообщили в МЧС. Поиски продолжаются.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/184488/
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