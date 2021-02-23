В офисе редакции газеты «Слово Кыргызстана» избили и. о. главного редактора

В офисе редакции газеты «Слово Кыргызстана» избита и. о. главного редактора. Об этом 24.kg рассказала сотрудница издания Жанна Каримова.



По ее словам, коммерческий директор Уматкуль Бралкеева пришла в редакцию в 16.30 в пьяном виде и избила Кифаят Аскерову.

Редакция вся в крови, компьютеры поломаны. Уматкуль Бралкеева напала на и. о. главного редактора с ножом, ухо откусила. Она требовала, чтобы Кифаят Аскерова отказалась от должности. Пострадавшая находится сейчас в травматологическом отделении в тяжелом состоянии.Жанна Каримова добавила, что напавшая ранее была дважды судима по уголовным делам и подобный инцидент в редакции происходит не первый раз.Отметим, Кифаят Аскерова назначена и. о. главного редактора в связи с уходом Курманбека Мамбетова. До этого она была первым заместителем редактора газеты.

В ГУВД Бишкека 24.kg сообщили, что вызов в 102 поступил в 16.30. На место выехала следственно-оперативная группа УВД Первомайского района. Сейчас ведутся разбирательства. Подробности инцидента обещают предоставить позже.