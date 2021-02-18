Продержался 40 дней. Главный редактор «Слово Кыргызстана» покинул пост

Главный редактор правительственной газеты «Слово Кыргызстана» написал заявление об уходе. Об этом Курманбек Мамбетов сообщил в Facebook.

По его словам, издание де-факто банкрот. «В прошлом году, например, средняя ежемесячная выручка составляла 600 тысяч сомов, а расходы — 800 тысяч сомов. Иными словами, долги ежемесячно росли на 200 тысяч сомов. Что это означает? Означает, что газета в любой момент может стать банкротом де-юре, стоит только кому-то даже из сотрудников подать иск в суд по зарплатным долгам. Как ведут себя в такой ситуации коллеги? Они, находящиеся на тонущем, по сути, корабле, продолжают враждовать меж собой, пугают вышестоящие инстанции тем, что выйдут на митинг, если их требования не будут выполнены, а они, эти требования, повторюсь, абсолютно невыполнимы с позиции закона. Этому шантажу, к сожалению, поддаются наделенные властью лица, им, как понимаю, важно не разобраться в причинах происходящего, им лишь надо, чтобы редактор любой ценой успокоил коллектив. Вот и решил, что в такой ситуации бессмысленно дальше занимать место главреда, бессмысленно впустую тратить время и силы», — пояснил Курманбек Мамбетов.

Вывести из кризиса газету можно лишь при условии, если будет понимание проблем, путей их решения и у коллектива, и у учредителя газеты. А такое понимание, как убедился, абсолютно отсутствует. Курманбек Мамбетов

Напомним, бывший главный редактор газеты «Слово Кыргызстана» Тамара Слащева была освобождена от занимаемой должности 4 января.

Коллективу газеты в тот же день представили нового руководителя. Курманбек Мамбетов продержался на посту 40 дней.