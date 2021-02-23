ГКНБ задержал руководителя информагентства «Кабарлар»

ГКНБ задержал руководителя информационного агентства У.М. Об этом сообщили в пресс-центре ведомства.

Уточняется, что ранее ГКНБ вел досудебное производство по статье «Вымогательство» УК КР.

«У.М. задержана с поличным при получении денежных средств в размере 84 тысяч сомов. Она вымогала деньги за удаление видеоматериала, где заявитель запечатлен в момент привлечения к административной ответственности сотрудниками патрульной милиции за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Руководитель СМИ водворена в ИВС СИЗО ГКНБ», — сообщили в ведомстве.

Из собственных источников стало известно, что правоохранители задержали руководителя информагентства «Кабарлар» Умут Мукамбетову.