Медиаэксперты сомневаются в объективности суда по делу Шенвари

Бишкекский городской суд оставил в силе решение первой инстанции по делу гражданина Афганистана Камрана Шенвари, которого осудили на пять лет по статье 313 «Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды (розни)» УК КР за комментарий в Facebook.

Медиапредставитель Акмат Алагушев считает, что в этом деле есть ключевые моменты, которые вызывают сомнения в объективности и всесторонности следствия и суда, что выразилось в обвинительном решении в отношении Камрана Шенвари.

«Единственным доказательством вины Камрана Шенвари является его фотография на профиле в Facebook, где, по мнению следствия, опубликованы в 2017 году выражения, возбуждающие рознь. При этом следствие не указывает точную дату и время совершения преступления. Других доказательств, подтверждающих принадлежность этого профиля Камрану, следствием не было предоставлено. Сам Камран Шенвари все обвинения отрицает», — отметил Акмат Алагушев.

Он добавил, что, как известно, в 2015 году у Камрана Шенвари был украден планшет, вместе с которым от потерял и доступ к старой странице в соцсети. О краже планшета супруга Камрана сообщала в правоохранительные органы, что было подтверждено на следствии.

Кроме того, адвокатами Камрана Шенвари была проведена независимая автороведческая экспертиза в Казахстане, которая пришла к выводу, что комментарии были опубликованы лицом, хорошо владеющим русским языком, в то время как Камран Шенвари плохо знает язык.

«Несмотря на недостаточность собранных доказательств, более того, их отсутствие, а также конституционную гарантию того, что любые сомнения в виновности толкуются в пользу обвиняемого, суд первой инстанции вынес обвинительный приговор, а вторая инстанция оставила решение в силе», — подчеркнул Акмат Алагушев.

Юристы собираются обжаловать решение горсуда в Верховном суде.

Супруга Камрана Шенвари рассказала, что в последнем слове ее муж поклялся на Коране в том, что он невиновен и не совершал ничего противоправного. Однако вторая инстанция поддержала апелляционную жалобу прокуратуры и убрала из приговора пункт о применении амнистии.