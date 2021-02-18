11:41
USD 84.41
EUR 101.92
RUB 1.14
Происшествия

Пять лет тюрьмы дали гражданину Афганистана за комментарий на Facebook

Бишкекский районный суд оставил в силе решение первой инстанции в отношении гражданина Афганистана Камрана Шенвари. Об этом 24.kg сообщил адвокат Айбек Омуров.

По его словам, ранее Октябрьский районный суд столицы приговорил иностранца к пяти годам лишения свободы, но применил амнистию и сократил срок заключения.

«Моему подзащитному вменяют «Возбуждение национальной (межэтнической), расовой, религиозной или межрегиональной вражды». Уголовное дело возбудили в 2019 году. По версии следствия, Камран Шенвари написал негативный комментарий на Facebook в отношении лиц русской национальности. Однако нами было доказано, что он не может писать грамотно на русском языке, он даже говорит с акцентом. Кроме того, следствием не было доказано, что профиль, с которого писали этот комментарий, принадлежит именно моему подзащитному», — сказал Айбек Омуров.

Супруга Камрана Шенвари рассказала, что в последнем слове ее муж поклялся на Коране в том, что он невиновен и не совершал ничего противоправного. Однако вторая инстанция поддержала апелляционную жалобу прокуратуры и убрала из приговора пункт о применении амнистии.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/183887/
просмотров: 699
Версия для печати
Материалы по теме
Ситуацию с Торткульским водохранилищем прокомментировали в правительстве
Всем терпения. Садыр Жапаров прокомментировал новую структуру правительства
Facebook removes hundreds of accounts centering around elections in Kyrgyzstan
Facebook удалил сотни аккаунтов, влиявших на выборы в Кыргызстане
Инаугурация Садыра Жапарова. Комментарий пресс-службы президента
Публикация в Facebook. Проигравшая в суде заявительница вновь хочет судиться
Facebook может потерять Instagram и WhatsApp
На правозащитницу Алену Хоменко подали в суд из-за публикации в Facebook
Новая редакция Конституции. Налицо нарушение системы сдержек и противовесов
Нургазы Анаркулов: Мнение общества по проекту Конституции будет учитываться
Популярные новости
Миллионы убытков. ГСБЭП выявила коррупционную схему в&nbsp;ТЦ&nbsp;&laquo;Караван&raquo; Миллионы убытков. ГСБЭП выявила коррупционную схему в ТЦ «Караван»
Конфликт на&nbsp;границе. Электрические столбы демонтированы Конфликт на границе. Электрические столбы демонтированы
Скандал с&nbsp;радиочастотами. Выявлена очередная коррупционная схема Скандал с радиочастотами. Выявлена очередная коррупционная схема
Дженго обвиняют в&nbsp;отмывании преступных доходов. Какое имущество у&nbsp;него нашли Дженго обвиняют в отмывании преступных доходов. Какое имущество у него нашли
Бизнес
Новая линейка тарифов &laquo;Жаңы Бирге&raquo; для всей семьи от&nbsp;Beeline Новая линейка тарифов «Жаңы Бирге» для всей семьи от Beeline
&laquo;Халык Банк&raquo; успешно сотрудничает с&nbsp;Российско-Кыргызским фондом развития «Халык Банк» успешно сотрудничает с Российско-Кыргызским фондом развития
Закрыть счета и&nbsp;выгнать всех. Как Финпол кошмарит бизнес Закрыть счета и выгнать всех. Как Финпол кошмарит бизнес
Кто спланировал забастовку таксистов в&nbsp;Бишкеке? Кто спланировал забастовку таксистов в Бишкеке?
18 февраля, четверг
11:26
Бакиру Таирову изменили меру пресечения. Ранее он выплатил ущерб Бакиру Таирову изменили меру пресечения. Ранее он выпла...
11:16
С приходом нового мэра может измениться и бюджет столицы
11:05
Задержан боевик, планировавший совершить теракты в Бишкеке и Канте
11:00
Пять лет тюрьмы дали гражданину Афганистана за комментарий на Facebook
11:00
Канализация, дороги. О чем на бюджетных слушаниях говорят бишкекчане