Пять лет тюрьмы дали гражданину Афганистана за комментарий на Facebook

Бишкекский районный суд оставил в силе решение первой инстанции в отношении гражданина Афганистана Камрана Шенвари. Об этом 24.kg сообщил адвокат Айбек Омуров.

По его словам, ранее Октябрьский районный суд столицы приговорил иностранца к пяти годам лишения свободы, но применил амнистию и сократил срок заключения.

«Моему подзащитному вменяют «Возбуждение национальной (межэтнической), расовой, религиозной или межрегиональной вражды». Уголовное дело возбудили в 2019 году. По версии следствия, Камран Шенвари написал негативный комментарий на Facebook в отношении лиц русской национальности. Однако нами было доказано, что он не может писать грамотно на русском языке, он даже говорит с акцентом. Кроме того, следствием не было доказано, что профиль, с которого писали этот комментарий, принадлежит именно моему подзащитному», — сказал Айбек Омуров.

Супруга Камрана Шенвари рассказала, что в последнем слове ее муж поклялся на Коране в том, что он невиновен и не совершал ничего противоправного. Однако вторая инстанция поддержала апелляционную жалобу прокуратуры и убрала из приговора пункт о применении амнистии.