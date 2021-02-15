Конфликт на границе. Электрические столбы демонтированы

В местности Суу-Башинского айыл окмоту Баткенского района состоялась встреча пограничных представителей Кыргызстана и Узбекистана. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ГПС ГКНБ КР.

Уточняется, что по итогам встречи три железобетонных столба ЛЭП, установленных ранее сотрудниками РЭС соседней страны на неописанном участке госграницы, демонтированы. Обстановка на кыргызско-узбекском участке госграницы стабильная.

Напомним, в селе Боз-Адыр (Баткенская область) узбекская сторона установила электрический столб. Местные жители выразили недовольство.