16:35
USD 84.51
EUR 102.29
RUB 1.14
Происшествия
Сюжет: Приграничные конфликты

Конфликт на границе. Электрические столбы демонтированы

В местности Суу-Башинского айыл окмоту Баткенского района состоялась встреча пограничных представителей Кыргызстана и Узбекистана. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ГПС ГКНБ КР.

Уточняется, что по итогам встречи три железобетонных столба ЛЭП, установленных ранее сотрудниками РЭС соседней страны на неописанном участке госграницы, демонтированы. Обстановка на кыргызско-узбекском участке госграницы стабильная.

Напомним, в селе Боз-Адыр (Баткенская область) узбекская сторона установила электрический столб. Местные жители выразили недовольство. 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/183498/
просмотров: 106
Версия для печати
Материалы по теме
Проблемы на границе. Баткенцы намерены митинговать, пока не примет Садыр Жапаров
Инцидент на границе. Переговоры продолжатся завтра
Конфликт на границе. Местные власти проводят встречу с жителями Ак-Сая
Конфликт на границе. Военные Таджикистана не пускают жителей Баткена на пастбища
Инцидент на кыргызско-узбекской границе. Что происходит?
Жители Баткена вышли на митинг. Требуют объяснений от Улукбека Марипова
В Лейлекском районе задержали подозреваемых в изготовлении наркотиков
Контрабанда в Баткенской области. В бюджет взыскали почти 6 миллионов сомов
В Кыргызстане задержан вербовщик одной из террористических группировок
Жители приграничного села Ак-Сай перекрыли дорогу в Ворух: у них украли лошадей
Популярные новости
Инцидент на&nbsp;кыргызско-узбекской границе. Что происходит? Инцидент на кыргызско-узбекской границе. Что происходит?
Кримавторитета Дженго избили и&nbsp;водворили в&nbsp;СИЗО ГКНБ Кримавторитета Дженго избили и водворили в СИЗО ГКНБ
В&nbsp;отношении ДУМК возбуждено еще одно уголовное дело. ГСБЭП проводит проверку В отношении ДУМК возбуждено еще одно уголовное дело. ГСБЭП проводит проверку
Конфликт на&nbsp;границе. Военные Таджикистана не&nbsp;пускают жителей Баткена на&nbsp;пастбища Конфликт на границе. Военные Таджикистана не пускают жителей Баткена на пастбища
Бизнес
Любимые товары в&nbsp;вашем смартфоне: &laquo;Народный&raquo; дарит реальные скидки Любимые товары в вашем смартфоне: «Народный» дарит реальные скидки
&laquo;Керемет Банк&raquo; продо&shy;лжает аккредитацию оценочных компаний на&nbsp;2021-2022 годы «Керемет Банк» продо­лжает аккредитацию оценочных компаний на 2021-2022 годы
Акция! Купи красивый номер и&nbsp;получи бесп&shy;латную связь от&nbsp;MegaCom в&nbsp;подарок Акция! Купи красивый номер и получи бесп­латную связь от MegaCom в подарок
Идеи подарков любимым. С&nbsp;заботой о&nbsp;близких Идеи подарков любимым. С заботой о близких
15 февраля, понедельник
16:31
Конфликт на границе. Электрические столбы демонтированы Конфликт на границе. Электрические столбы демонтированы...
16:14
В школах Бишкека невозможно выполнить все алгоритмы для возобновления обучения
16:09
Проблемы на границе. Баткенцы намерены митинговать, пока не примет Садыр Жапаров
16:05
На двухнедельный карантин закрыли школу, где был выявлен COVID-19
15:55
Главу ОАО «Кыргызалтын» водворили в СИЗО ГКНБ на два месяца