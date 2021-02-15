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Происшествия

Миллионы убытков. ГСБЭП выявила коррупционную схему в ТЦ «Караван»

Финансовая полиция выявила коррупционную схему со стороны ответственных лиц ГП «Мулк», нанесшую государственному бюджету упущенную выгоду в особо крупном размере — более 367 миллионов сомов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В рамках досудебного производства стало известно, что ответственные руководящие лица ГП «Мулк», злоупотребляя своим положением, с 2017 года по настоящее время в нарушение постановления правительства № 507 не составляли договоры аренды и не проводили электронные аукционы на их заключение. При этом указанные лица сдавали в аренду торговые площади ТЦ «Караван» по заниженной стоимости «своим людям», которые в последующем пересдавали в субаренду третьим лицам уже по значительно большей стоимости.

«В связи с бездействием ГП «Мулк» на протяжении длительного времени страдают простые арендаторы-предприниматели, которые в конечном итоге вынуждены идти на крайние меры.

Как стало известно, стоимость одного квадратного метра в аналогичных торговых центрах Бишкека варьируется от $70 до $200, тогда как стоимость квадратного метра в ТЦ «Караван» — от $7 до $20.

«Вместе с этим, согласно заключению аудитора, самая минимальная стоимость аренды квадратного метра в аналогичных ТЦ столицы составляет $50», — говорится в сообщении.

Кроме того, по результатам проведенного аудита установлены другие финансовые нарушения, такие как начисление заработной платы «мертвым душам», государственные закупки без проведения соответствующих тендеров и другое.

Отмечается, что в ГСБЭП обратились арендаторы ТЦ «Караван» в отношении руководства ГП «Мулк».
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/183442/
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