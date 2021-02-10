В Кемине женщина убила мужа и пришла с повинной в милицию

В ОВД Кеминского района пришла с повинной 45-летняя женщина. Она призналась в убийстве мужа. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По предварительной информации, убийство произошло в доме на одной из улиц Кемина в ночь с 9 на 10 февраля.

«Семейная пара гостила у друзей. Вернувшись домой, они начали ссориться. Женщина взяла молоток и несколько раз ударила им супруга по голове. Он скончался на месте. Она пришла в милицию и написала явку с повинной. Что заставило ее замахнуться на супруга молотком, выясняет следствие», — сказали в областном ГУВД.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Отмечается также, что убитому было 53 года.