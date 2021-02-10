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Происшествия

Нападение в Токмаке. Мужчина ограбил и изнасиловал 80-летнюю пенсионерку

В Токмаке совершено нападение на пенсионерку. Ранее в ГУВД Чуйской области сообщили, что 27-летний подозреваемый задержан.

Однако выяснилось, что мужчина не только ограбил, но и изнасиловал 80-летнюю пенсионерку. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что во время допроса подозреваемый признал свою вину.

«Известно, что задержанный признал свою вину. По его словам, он пошел на столь жестокое преступление, потому что был пьян и его «шайтан попутал». Сейчас милиция назначила психиатрическую экспертизу», — сказали редакции.

В ГУВД Чуйской области 24.kg подтвердили информацию об изнасиловании. Подробности в ведомстве предоставят позже.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/183028/
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