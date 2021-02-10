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Происшествия

В Токмаке ограбили пенсионерку. Подозреваемый задержан

В Токмаке милиция задержала 27-летнего жителя, ограбившего пенсионерку. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

«Пожилая женщина, возраст которой больше 80 лет, подверглась нападению ночью 9 февраля. Нападавший был в маске. Он проник в дом, перепрыгнув через забор и разбив окно. Применив физическую силу, грабитель связал руки хозяйке дома. Он похитил ювелирные изделия из золота и серебра, мобильный телефон, предметы домашнего обихода и продукты питания», — сообщили подробности в милиции.

По факту разбоя возбуждено уголовное дело. 27-летнего подозреваемого удалось найти и задержать.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/182984/
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