Изнасилование девушки с ОВЗ. Пострадавшая написала заявление на дядю и дедушку

В селе Казарман пострадавшая от насилия 25-летняя девушка с инвалидностью написала заявление в милицию на дядю и дедушку. Об этом 24.kg рассказал ее адвокат Шердор Абдыкапаров.

«Мы вчера ночью выехали в Казарман за Асель, по нашей просьбе сделали повторную судебно- медицинскую экспертизу, так как первая СМЭ вышла неверно. Повторная экспертиза показала, что моя подзащитная не девственница. Асель написала заявление на дядю и дедушку в РОВД Казармана. Сейчас мы направляемся в Бишкек. Благодаря РОВД и соцзащитникам пострадавшую отпустили для дальнейшей реабилитации и объективного расследования», — поделился Шердор Абдыкапаров.

«Меня изнасиловал дедушка в сарае», — рассказала также пострадавшая, отвечая на вопрос адвоката.