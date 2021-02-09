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Сюжет: Семейное насилие

Изнасилование девушки с ОВЗ. Пострадавшая написала заявление на дядю и дедушку

В селе Казарман пострадавшая от насилия 25-летняя девушка с инвалидностью написала заявление в милицию на дядю и дедушку. Об этом 24.kg рассказал ее адвокат Шердор Абдыкапаров.

«Мы вчера ночью выехали в Казарман за Асель, по нашей просьбе сделали повторную судебно- медицинскую экспертизу, так как первая СМЭ вышла неверно. Повторная экспертиза показала, что моя подзащитная не девственница. Асель написала заявление на дядю и дедушку в РОВД Казармана. Сейчас мы направляемся в Бишкек. Благодаря РОВД и соцзащитникам пострадавшую отпустили для дальнейшей реабилитации и объективного расследования», — поделился Шердор Абдыкапаров.

«Меня изнасиловал дедушка в сарае», — рассказала также пострадавшая, отвечая на вопрос адвоката.

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Отметим, ранее в соцсетях брат пострадавшей девушки с ОВЗ опубликовал видеоролик, на котором бабушка избивала свою внучку. Брат утверждал, что его сестренка систематически подвергается физическому и сексуальному насилию со стороны родственников. В связи с этим он обращался к главе МВД с просьбой привлечь к ответственности виновных.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/182873/
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