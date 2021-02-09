Экс-глава Финпола Бакир Таиров оплатил ущерб в 20 миллионов сомов

Экс-председатель Финпола Бакир Таиров оплатил ущерб государству в размере 20 миллионов сомов. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что Таиров продолжает содержаться в СИЗО ГКНБ. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос об изменении ему меры пресечения.

Экс-председатель ГСБЭП Бакир Таиров задержан 10 декабря 2020 года. По версии следствия, бывший чиновник под предлогом необходимости финансирования одной из политических партий вынудил одного из руководителей госорганов передать ему деньги.