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Сюжет: Скандалы с чиновниками

Экс-глава Финпола Бакир Таиров оплатил ущерб в 20 миллионов сомов

Экс-председатель Финпола Бакир Таиров оплатил ущерб государству в размере 20 миллионов сомов. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что Таиров продолжает содержаться в СИЗО ГКНБ. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос об изменении ему меры пресечения.

Экс-председатель ГСБЭП Бакир Таиров задержан 10 декабря 2020 года. По версии следствия, бывший чиновник под предлогом необходимости финансирования одной из политических партий вынудил одного из руководителей госорганов передать ему деньги.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/182765/
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