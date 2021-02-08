Дело Абдиля Сегизбаева. Задержана сотрудница Таш-Мойнокского айыл окмоту

По делу о незаконном обогащении экс-председателя ГКНБ Абдиля Сегизбаева задержана сотрудница Таш-Мойнокского айыл окмоту Жылдыз Чодобаева. Об этом сообщают сторонники Сегизбаева.

Уточняется, что задержание производила Военная прокуратура.

«У Чодобаевой четверо детей, младшему из которых всего два года», — сказали сторонники.

Напомним, в отношении Абдиля Сегизбаева возбуждено два уголовных дела. Одно касается незаконного приобретения земельных участков в селе Кой-Таш, второе связано со скандалом по делу о Белизгейте. Бывшего главу спецслужб водворили в СИЗО ГКНБ.