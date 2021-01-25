19:52
USD 84.77
EUR 103.24
RUB 1.14
Происшествия
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Абдиль Сегизбаев задержан в рамках дела о Белизгейте и водворен в ИВС

Экс-глава ГКНБ Абдиль Сегизбаев задержан в рамках дела о Белизгейте. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что Военная прокуратура вручила Абдилю Сегизбаеву уведомление о подозрении по статье «Злоупотребление должностным положением» УК КР. Он водворен в ИВС ГУВД Бишкека.

Напомним, Абдиль Сегизбаев является фигурантом двух дел — по коррупции при трансформации земельных участков в селе Кой-Таш и по так называемому Белизгейту.

Второе дело возбуждено по заявлению бывшего главы фракции «Ата Мекен» Алмамбета Шыкмаматова, поданному им еще в 2019 году. Тогда главный надзорный орган отказал заявителю, отметив, что в действиях Сегизбаева нет состава преступления. Теперь свое постановление об отказе Генпрокуратура отменила и вынесла новое — удовлетворить прошение Алмамбета Шыкмаматова. Он требует привлечь Абдиля Сегизбаева к уголовной ответственности за распространение фальшивых документов по Белизгейту.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/181137/
просмотров: 936
Версия для печати
Материалы по теме
В Генпрокуратуре сообщили подробности задержания Абдиля Сегизбаева
Абдиля Сегизбаева допрашивают в ГКНБ более семи часов
Скандал с Белизгейтом. Абдиль Сегизбаев стал фигурантом еще одного дела
Абдиль Сегизбаев: Я не боюсь ареста
Абдиль Сегизбаев считает ничтожным обвинение Генпрокуратуры
Абдиль Сегизбаев прокомментировал возбужденное в отношении него уголовное дело
В отношении Абдиля Сегизбаева возбуждено уголовное дело
Нурзада Токтогулова вышла с допроса
Выборы президента. Абдиль Сегизбаев будет обжаловать итоги голосования
Абдиль Сегизбаев проголосовал и пооткровенничал о Мелисе Аспекове
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане мальчика изнасиловали в&nbsp;бане. Милиция ищет педофила В Кыргызстане мальчика изнасиловали в бане. Милиция ищет педофила
В&nbsp;Бишкеке сгорело кафе &laquo;Пур-Пур&raquo; В Бишкеке сгорело кафе «Пур-Пур»
В&nbsp;ДТП на&nbsp;Иссык-Куле пострадали певица Анжелика и&nbsp;две ее&nbsp;дочери В ДТП на Иссык-Куле пострадали певица Анжелика и две ее дочери
Видео потасовки на&nbsp;Ошском рынке. В&nbsp;милиции прокомментировали случившееся Видео потасовки на Ошском рынке. В милиции прокомментировали случившееся
Бизнес
Подключайте тариф M2M для &laquo;умных&raquo; устройств Подключайте тариф M2M для «умных» устройств
Специалистов мирового уровня пригласили мониторить хвостохранилище Джеруя Специалистов мирового уровня пригласили мониторить хвостохранилище Джеруя
Макгрегор против Порье&nbsp;&mdash; на&nbsp;кону встреча с&nbsp;Хабибом. Смотрите в&nbsp;O!TV Макгрегор против Порье — на кону встреча с Хабибом. Смотрите в O!TV
Зимнее снижение по&nbsp;кредитам от&nbsp;&laquo;Бай-Тушума&raquo; Зимнее снижение по кредитам от «Бай-Тушума»
25 января, понедельник
19:49
В Генпрокуратуре сообщили подробности задержания Абдиля Сегизбаева В Генпрокуратуре сообщили подробности задержания Абдиля...
19:37
Рынок «Туратали базары» в Кара-Суу не отвечает требованиям пожарной безопасности
19:35
Абдиль Сегизбаев задержан в рамках дела о Белизгейте и водворен в ИВС
19:19
В Иссык-Кульской области задержали наркоперевозчика
19:00
Цифра дня. 388 тысяч налогоплательщиков сдали декларацию в 2020 году