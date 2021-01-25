Абдиль Сегизбаев задержан в рамках дела о Белизгейте и водворен в ИВС

Экс-глава ГКНБ Абдиль Сегизбаев задержан в рамках дела о Белизгейте. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что Военная прокуратура вручила Абдилю Сегизбаеву уведомление о подозрении по статье «Злоупотребление должностным положением» УК КР. Он водворен в ИВС ГУВД Бишкека.

Напомним, Абдиль Сегизбаев является фигурантом двух дел — по коррупции при трансформации земельных участков в селе Кой-Таш и по так называемому Белизгейту.

Второе дело возбуждено по заявлению бывшего главы фракции «Ата Мекен» Алмамбета Шыкмаматова, поданному им еще в 2019 году. Тогда главный надзорный орган отказал заявителю, отметив, что в действиях Сегизбаева нет состава преступления. Теперь свое постановление об отказе Генпрокуратура отменила и вынесла новое — удовлетворить прошение Алмамбета Шыкмаматова. Он требует привлечь Абдиля Сегизбаева к уголовной ответственности за распространение фальшивых документов по Белизгейту.