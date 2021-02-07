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Происшествия

На конюшне Омурбека Бабанова в селе Джал произошел пожар

В селе Джал Сокулукского района сгорела конюшня экс-премьер-министра Омурбека Бабанова. Информацию об этом 24.kg подтвердили близкие бывшего главы кабмина.

Уточняется, что пожар произошел 4 февраля. Сгорела одна лошадь.

Видео происшествия сегодня опубликовали в соцсетях.

В МЧС подтвердили информацию о пожаре. Однако кому принадлежит конюшня, в ведомстве не сообщили.

«Сообщение о пожаре в селе Джал поступило 4 февраля в 13.45. На место выезжали три пожарных расчета. Огонь полностью ликвидировали в 18.40. Причины пожара выясняются», — сообщили редакции.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/182590/
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