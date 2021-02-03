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Происшествия

Допросы сторонников Абдиля Сегизбаева. Стало известно, что им инкриминируют

В социальных сетях появился скрин постановления Первомайского районного суда Бишкека, согласно которому в домах сотрудников предвыборного штаба Абдиля Сегизбаева и блогера Юлии Барабиной произведены обыски, а сами они вызваны на допрос.

Согласно документу, материалы досудебного производства зарегистрированы в ЕРПП 15 января по факту публикации в социальной сети Facebook провокационных материалов, направленных на возбуждение межнациональной и региональной розни.

из интернета
Фото из интернета

«Отдельные деструктивно настроенные силы через подконтрольную группу «Правдоруб.кг» манипулировали общественным мнением. Группа систематически публикует провокационные материалы, направленные на возбуждение, нетерпимость по национальному и региональному признакам, а также к побуждению граждан к незаконным и насильственным действиям. Данная группа — площадка для размещения комментариев провокационного характера с признаками призывов к насильственному захвату власти и возбуждения расовой, этнической, региональной и межрегиональной вражды», — говорится в постановлении.

В частности, под публикациями: «Китайский след», «В госрезиденции живет зэк», «Кыргызстан: два психа у власти», «Бакиевы и их реанимация в политике. Шокирующие подробности», «Бакиевы. Реванш у власти» разместили провокационные комментарии.

Установлено, что администраторами группы являются А.Савченко, Ю.Барабина, а за дизайнерскую работу отвечает О.Школьникова. При этом общую координацию страницы ведут Мээрим Асанова и ее муж К.Мукашев.

«Согласно заключению судебно-лингвистической экспертизы, материалы содержат признаки действий, направленных на возбуждение национальной, межрегиональной вражды, унижение национального достоинства, а также признаки пропаганды неполноценности граждан по межнациональной, региональной принадлежности. В связи с этим возникла необходимость в производстве обыска в квартире Нурзады Токтогуловой, так как имелись опасения, что некоторые материалы, в том числе электронные носители, имеющие значение для дела, могут быть повреждены либо уничтожены», — говорится в постановлении.

Напомним, на последних президентских выборах Нурзада Токтогулова и Мээрим Асанова работали в штабе кандидата Абдиля Сегизбаева, бывшего прежде главой ГКНБ. Сам Сегизбаев арестован ранее. Он является фигурантом двух дел — по коррупции при трансформации земельных участков в селе Кой-Таш и по так называемому Белизгейту. Сегодня в доме Асановой прошел обыск, ее супруга вызвали на допрос. Токтогулову ранее также вызывали в ГКНБ.

Сегодня также стало известно о том, что спецслужбы увезли на допрос и обыскали дом известного блогера Юлии Барабиной.  
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/182189/
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