Блогера Юлию Барабину вызвали на допрос в ГКНБ

В Бишкеке на допрос в ГКНБ вызвали известного блогера Юлию Барабину. Об этом редакции 24.kg сообщили собственные источники. Причина вызова неизвестна.

Сообщается также, что в ее доме проведен обыск.

В пресс-центре госкомитета эту информацию пока не комментируют.

Фото скриншот из соцсетей. Последняя публикации Юлии Барабиной в Facebook

Напомним, сегодня спецслужбы провели обыски в доме сторонницы Абдиля Сегизбаева Мээрим Асановой. Известно, что ее супруга забрали на допрос в ГКНБ, как и Нурзаду Токтогулову. Ранее ее уже вызывали в ГКНБ.

Отметим, что на последних президентских выборах Нурзада Токтогулова и Мээрим Асанова работали в штабе кандидата Абдиля Сегизбаева, бывшего прежде главой ГКНБ. Сам Сегизбаев арестован ранее. Он является фигурантом двух дел — по коррупции при трансформации земельных участков в селе Кой-Таш и по так называемому Белизгейту.