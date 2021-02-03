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Блогера Юлию Барабину вызвали на допрос в ГКНБ

В Бишкеке на допрос в ГКНБ вызвали известного блогера Юлию Барабину. Об этом редакции 24.kg сообщили собственные источники. Причина вызова неизвестна.

Сообщается также, что в ее доме проведен обыск. 

В пресс-центре госкомитета эту информацию пока не комментируют.

скриншот из соцсетей
Фото скриншот из соцсетей. Последняя публикации Юлии Барабиной в Facebook

Напомним, сегодня спецслужбы провели обыски в доме сторонницы Абдиля Сегизбаева Мээрим Асановой. Известно, что ее супруга забрали на допрос в ГКНБ, как и Нурзаду Токтогулову. Ранее ее уже вызывали в ГКНБ.

Отметим, что на последних президентских выборах Нурзада Токтогулова и Мээрим Асанова работали в штабе кандидата Абдиля Сегизбаева, бывшего прежде главой ГКНБ. Сам Сегизбаев арестован ранее. Он является фигурантом двух дел — по коррупции при трансформации земельных участков в селе Кой-Таш и по так называемому Белизгейту.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/182148/
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