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Сюжет: Скандалы с чиновниками

Мээрим Асанова об обыске: Изъяли даже ноутбук, на котором дети смотрят мультики

Работавшая на выборах в штабе Абдиля Сегизбаева пресс-секретарем Мээрим Асанова рассказала о том, как проходил обыск в ее доме. Девушка вышла в прямой эфир на своей странице в Facebook.

«В среду или четверг, не помню точно, к нам уже стучались незнакомцы. Сказали, что ищут какого-то человека. Мы не стали им открывать и попросили описать внешность того, кого они разыскивают. Они быстро переключились и начали говорить, что разыскивают домкома, и ушли. Позже выяснилось, что с точно таким же поводом стучались в двери к Нурзаде Токтогуловой. Видимо, таким образом пытались установить наши адреса», — рассказала Асанова.

Сегодня, по ее словам, в 7.30 незнакомцы вновь появились на пороге квартиры. Угрожали, что если им не откроют, то они выломают дверь.

«После того как муж Кутман Мукашев открыл им, нам показали постановление Первомайского суда об обыске квартиры. Я, вероятно, не могу озвучивать того, что было в постановлении из-за тайны следствия. Во время обыска изъяли все телефоны и ноутбуки — мои, мужа и детей, на котором они смотрели мультики. После этого мужа забрали в ГКНБ на допрос в качестве свидетеля. Он также работал в штабе Сегизбаева. От него до сих пор нет никакой информации. Что с ним, я не знаю», — сказала она.

Асанова также отметила, что в скором времени на допрос, вероятно, вызовут и ее. Утром ее не забрали только потому, что ей не с кем было оставить детей.

Отметим, на последних президентских выборах Нурзада Токтогулова и Мээрим Асанова работали в штабе кандидата Абдиля Сегизбаева, бывшего прежде главой ГКНБ. Сам Сегизбаев арестован ранее. Он является фигурантом двух дел — по коррупции при трансформации земельных участков в селе Кой-Таш и по так называемому Белизгейту. Токтогулову ранее уже вызывали на допрос.

Сегодня также стало известно о том, что спецслужбы увезли на допрос и обыскали дом известного блогера Юлии Барабиной. В рамках какого дела это произошло, неизвестно. Пресс-центр ГКНБ не комментирует ситуацию.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/182183/
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