08:56
USD 84.80
EUR 102.50
RUB 1.12
Происшествия

Дело об убийстве криминального авторитета Лимонти передано в суд

Уголовное дело об убийстве криминального авторитета Алмазбека Сулайманова по прозвищу Лимонти передано в Нарынский городской суд. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Читайте по теме
Отомстил за смерть отца. Задержан подозреваемый в убийстве Лимонти

Уточняется, что подозреваемый Талгат Шамиев свою вину признал частично.

«По словам Шамиева, 28 марта он ездил по Нарыну в поисках лекарств для своей дочери. На одной из улиц он ударил автомашину, где находился кримавторитет. Талгат Шамиев попросил прощения, но водитель представился человеком по имени Лимонти, стал бросаться на него с ножом. Со слов подозреваемого, он выхватил нож и ударил им кримавторитета. После этого Шамиев якобы ничего не помнит. Придя в себя, он пришел в здание УВД Нарынской области, где сознался во всем», — заявили редакции.

По версии следствия, Талгат Шамиев совершил преступление ради мести за убийство отца. Он якобы пошел на этот шаг вместе со своими подельниками. Однако следствие не установило, что преступление совершено группой лиц.

Напомним, кримавторитета по прозвищу Лимонти убили 28 марта 2020 года в Нарыне. Известно, что Алмазбек Сулайманов жестоко убил в 1998 году члена ОПГ Имангазы Шамиева.

Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/181917/
просмотров: 199
Версия для печати
Материалы по теме
Зарезала мужа. В Таласской области задержали подозреваемую в убийстве
В Алае милиционера убили на дне рождения его друга
В Кочкорском районе задержали мужчину за убийство сожительницы
Мать зарезала сына. Подозреваемую в убийстве задержали
В Кочкорском районе в сарае нашли труп девушки. Милиция ищет подозреваемого
Кыргызстанке, убившей в Москве пенсионерку, грозит 15 лет тюрьмы
В Тюпе мужчина в порыве ревности задушил жену и отравился сам
Задушил приятеля. В Бишкеке задержали подозреваемого в убийстве
В Иссык-Атинском районе задержали мужчину за убийство бывшего сожителя матери
Поиски 68-летней Натальи Глуховской прекращены. Пенсионерку убили
Популярные новости
ГСБЭП задержала родственников депутата Жогорку Кенеша Кубанычбека Жумалиева ГСБЭП задержала родственников депутата Жогорку Кенеша Кубанычбека Жумалиева
В&nbsp;Бишкеке за&nbsp;мошенничество задержан директор одной из&nbsp;строительных фирм В Бишкеке за мошенничество задержан директор одной из строительных фирм
В&nbsp;Караколе машина на&nbsp;большой скорости слетела с&nbsp;моста В Караколе машина на большой скорости слетела с моста
Камчыбек Ташиев: Мое знакомство с&nbsp;Нургазы Анаркуловым не&nbsp;помешает расследованию Камчыбек Ташиев: Мое знакомство с Нургазы Анаркуловым не помешает расследованию
Бизнес
Новые тарифные планы &laquo;Интернет&raquo; и&nbsp;&laquo;Звонки&raquo; от&nbsp;MegaCom! Новые тарифные планы «Интернет» и «Звонки» от MegaCom!
МВФ прогнозирует 11,5 процента роста экономики Индии в&nbsp;2021 году МВФ прогнозирует 11,5 процента роста экономики Индии в 2021 году
Сто лет кыргызскому футболу исполняется в&nbsp;2021 году Сто лет кыргызскому футболу исполняется в 2021 году
Порт Чабахар в&nbsp;Иране&nbsp;&mdash; возможность выхода на&nbsp;новый рынок для Кыргызстана Порт Чабахар в Иране — возможность выхода на новый рынок для Кыргызстана
2 февраля, вторник
08:53
Профильный комитет сегодня утвердит состав, структуру и программу правительства Профильный комитет сегодня утвердит состав, структуру и...
08:45
Дело об убийстве криминального авторитета Лимонти передано в суд
08:28
Риски ухудшения экономической ситуации в КР остаются повышенными
08:11
В Иссык-Кульской области в штатном режиме начали работать 59 детских садов
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
1 февраля, понедельник
23:49
В WhatsApp появилась поддержка сканеров лица и отпечатков пальцев
23:07
Бойцы MMA из России и Словении спровоцировали массовую драку после поединка
22:59
Сок под трактор и печенье птицам. Как Финпол просрочку уничтожал
22:12
В течение месяца жительницы Кара-Балты смогут обследоваться на рак груди
22:02
Только за два дня в городе Ош выявили 29 детей-попрошаек