Дело об убийстве криминального авторитета Лимонти передано в суд

Уголовное дело об убийстве криминального авторитета Алмазбека Сулайманова по прозвищу Лимонти передано в Нарынский городской суд. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

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Уточняется, что подозреваемый Талгат Шамиев свою вину признал частично.

«По словам Шамиева, 28 марта он ездил по Нарыну в поисках лекарств для своей дочери. На одной из улиц он ударил автомашину, где находился кримавторитет. Талгат Шамиев попросил прощения, но водитель представился человеком по имени Лимонти, стал бросаться на него с ножом. Со слов подозреваемого, он выхватил нож и ударил им кримавторитета. После этого Шамиев якобы ничего не помнит. Придя в себя, он пришел в здание УВД Нарынской области, где сознался во всем», — заявили редакции.

По версии следствия, Талгат Шамиев совершил преступление ради мести за убийство отца. Он якобы пошел на этот шаг вместе со своими подельниками. Однако следствие не установило, что преступление совершено группой лиц.

Напомним, кримавторитета по прозвищу Лимонти убили 28 марта 2020 года в Нарыне. Известно, что Алмазбек Сулайманов жестоко убил в 1998 году члена ОПГ Имангазы Шамиева.