Брата замглавы МВД Улукбека Омурзакова отпустили под подписку о невыезде

Сотруднику прокуратуры Ошской области Улукбеку Омурзакову, задержанному по подозрению в организации рейдерского захвата угольного месторождения, изменили меру пресечения. Об этом 24.kg сообщила адвокат Назгуль Суйунбаева.

По ее словам, такое решение принял Первомайский районный суд Бишкека. Улукбек Омурзаков отпущен под подписку о невыезде.

В ноябре 2020 года в Оше задержали старшего прокурора отдела прокуратуры Ошской области Улукбека Омурзакова. Его подозревают в возможной организации рейдерского захвата угольного месторождения.

Ранее в ходе встречи с и. о. президента местный житель озвучил информацию, что клан семьи Омурзаковых захватил всю южную столицу. По данному факту АКС ГКНБ начала расследование.

Улукбек Омурзаков является родным братом замминистра внутренних дел Суйунбека Омурзакова.