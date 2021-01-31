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Сюжет: Скандалы с чиновниками

Брата замглавы МВД Улукбека Омурзакова отпустили под подписку о невыезде

Сотруднику прокуратуры Ошской области Улукбеку Омурзакову, задержанному по подозрению в организации рейдерского захвата угольного месторождения, изменили меру пресечения. Об этом 24.kg сообщила адвокат Назгуль Суйунбаева.

По ее словам, такое решение принял Первомайский районный суд Бишкека. Улукбек Омурзаков отпущен под подписку о невыезде.

В ноябре 2020 года в Оше задержали старшего прокурора отдела прокуратуры Ошской области Улукбека Омурзакова. Его подозревают в возможной организации рейдерского захвата угольного месторождения.

Ранее в ходе встречи с и. о. президента местный житель озвучил информацию, что клан семьи Омурзаковых захватил всю южную столицу. По данному факту АКС ГКНБ начала расследование.

Улукбек Омурзаков является родным братом замминистра внутренних дел Суйунбека Омурзакова.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/181778/
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