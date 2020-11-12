17:30
USD 84.12
EUR 99.17
RUB 1.10
Происшествия

В Ошской области задержали брата замминистра внутренних дел Суйуна Омурзакова

По факту возможной организации рейдерского захвата угольного месторождения задержан старший прокурор отдела прокуратуры Ошской области Улукбек Омурзаков. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

Ранее в ходе встречи с и. о. президента местный житель озвучил информацию, что клан семьи Омурзаковых захватил всю южную столицу. По данному факту АКС ГКНБ начала расследование.

«Задержаны также четверо гражданских лиц из числа приближенных к Улукбеку Омурзакову, имеющих причастность к рейдерскому захвату угольного месторождения. Установлено, что группа лиц, в том числе работники спортклуба «Мухамед Умар», в январе 2020 года проникли на территорию угольного карьера ОсОО «Жолчырак», выставили работников предприятия за пределы карьера, захватили спецтехнику, незаконно добыли и реализовали уголь на сумму более 82 миллионов сомов без уплаты налогов и социальных платежей. Они не реагировали на неоднократные предупреждения и требования местных властей о необходимости прекращения незаконной добычи и реализации угля», — сообщили в ГКНБ.

Улукбек Омурзаков является младшим братом первого заместителя министра внутренних дел Суйуна Омурзакова.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/172790/
просмотров: 2601
Версия для печати
Материалы по теме
В ГКНБ опровергли информацию о похищении детей в Нарынской области
Задержание прокурора со взяткой. В ГКНБ сообщили подробности
У главы ГКНБ появились два новых заместителя. Один курирует кибербезопасность
В ГКНБ напомнили, куда и как обращаться гражданам, пострадавшим от коррупции
В Сузакском районе задержали милиционера, вымогавшего $1 тысячу
В соцсетях появилось фото Атамбаева, гуляющего по двору исправительной колонии
Брата Суйуна Омурзакова обвиняют в вымогательстве. ГКНБ начал проверку
Цифра дня. 575 миллионов сомов вернули в бюджет Кыргызстана сотрудники ГКНБ
В Кыргызстане задержали разыскиваемого за жестокое убийство казахстанца
Криминального авторитета Камчи Кольбаева перевели в ИК-47
Популярные новости
Торговцы Орто-Сайского рынка о&nbsp;возможных причинах и&nbsp;последствиях ночного пожара Торговцы Орто-Сайского рынка о возможных причинах и последствиях ночного пожара
В&nbsp;Бишкеке задержан экс-судья Межрайонного суда В Бишкеке задержан экс-судья Межрайонного суда
На&nbsp;Орто-Сайском рынке ночью произошел крупный пожар На Орто-Сайском рынке ночью произошел крупный пожар
ГКНБ задержал заместителя прокурора Аламединского района ГКНБ задержал заместителя прокурора Аламединского района
Бизнес
Обращение сотрудников золотодобывающего комбината &laquo;Макмал&raquo; к&nbsp;и.&nbsp;о. президента Обращение сотрудников золотодобывающего комбината «Макмал» к и. о. президента
Добро пожаловать в&nbsp;новые сберкассы &laquo;Керемет Банка&raquo; в&nbsp;Нарыне и&nbsp;Оше Добро пожаловать в новые сберкассы «Керемет Банка» в Нарыне и Оше
O!TV стало самым популярным кыргызстанским приложением в&nbsp;категории &laquo;развлечения&raquo; O!TV стало самым популярным кыргызстанским приложением в категории «развлечения»
Официальное заявление ЗАО &laquo;Чаарат Заав&raquo; о&nbsp;возбуждении дела по&nbsp;коррупции Официальное заявление ЗАО «Чаарат Заав» о возбуждении дела по коррупции
12 ноября, четверг
17:29
События в Кой-Таше. Из какого оружия был застрелен замкомандира «Альфы» События в Кой-Таше. Из какого оружия был застрелен замк...
17:19
Выборы президента. Токтайым Уметалиева подала документы в ЦИК
17:15
Садыр Жапаров: Выборы президента пройдут по технологии блокчейн
17:02
Выборы президента. В ЦИК поступило еще три заявления
17:02
Захват «Кыргызалтына». Как митингующие власть в госкомпании меняли