В Ошской области задержали брата замминистра внутренних дел Суйуна Омурзакова

По факту возможной организации рейдерского захвата угольного месторождения задержан старший прокурор отдела прокуратуры Ошской области Улукбек Омурзаков. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

Ранее в ходе встречи с и. о. президента местный житель озвучил информацию, что клан семьи Омурзаковых захватил всю южную столицу. По данному факту АКС ГКНБ начала расследование.

«Задержаны также четверо гражданских лиц из числа приближенных к Улукбеку Омурзакову, имеющих причастность к рейдерскому захвату угольного месторождения. Установлено, что группа лиц, в том числе работники спортклуба «Мухамед Умар», в январе 2020 года проникли на территорию угольного карьера ОсОО «Жолчырак», выставили работников предприятия за пределы карьера, захватили спецтехнику, незаконно добыли и реализовали уголь на сумму более 82 миллионов сомов без уплаты налогов и социальных платежей. Они не реагировали на неоднократные предупреждения и требования местных властей о необходимости прекращения незаконной добычи и реализации угля», — сообщили в ГКНБ.

Улукбек Омурзаков является младшим братом первого заместителя министра внутренних дел Суйуна Омурзакова.