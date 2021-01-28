В Ала-Буке мужчину подозревают в доведении до самоубийства жены

Джалал-Абадский областной суд вынес постановление о назначении комиссионной экспертизы и эксгумации тела повесившейся женщины. Об этом говорится в решении суда.

В Ала-Букинском районе в доведении до самоубийства подозревается муж погибшей. По версии следствия, он избил ее перед смертью.

«Поводом для скандала стало то, что О.А. якобы перечила супругу. Последний обвинил жену и в том, что она не родила ему сына. На следующий день О.А. обнаружили повешенной. Представитель потерпевшей заявил ходатайство о назначении комиссионной экспертизы и разрешении на эксгумацию тела, но первая инстанция отказала ему в просьбе», — говорится в постановлении суда.