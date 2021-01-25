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Скандал со складами «Спекулянта». Владелец сети объявлен в розыск

Руководители ОсОО «Спекулянт» Василий Щербина и «НТК» Шахноза Якубжанова объявлены в розыск. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

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Уточняется, что ранее задержаны и заключены под стражу два сотрудника ОсОО «Спекулянт» и ОсОО «НТК».

«В отношении руководителей этих коммерческих компаний Василия Щербины и Шахнозы Якубжановой заочно вынесено уведомление о подозрении по статье «Коррупция» УК КР и судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Они объявлены в розыск. Известно, что по подозрению в сговоре с руководителями и работниками данных компаний задержан инспектор УГНС по Свердловскому району М.Р.К. Его взяли под стражу. По уголовному делу проводятся экспертизы», — сказали редакции.

Напомним, межведомственная следственная группа ГКНБ и Военной прокуратуры возбудила уголовное дело по факту коррупции. По версии следствия, руководители и работники коммерческих компаний «Спекулянт» и «НТК» в сговоре с сотрудниками госорганов при покровительстве отдельных работников правоохранительных и фискальных органов организовали устойчивую коррупционную связь по ввозу на территорию Кыргызстана продуктов питания с истекшим сроком годности.

Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/181109/
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