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Происшествия

В Кыргызстан ввозились просроченные продукты питания. Возбуждено уголовное дело

Межведомственной следственной группой выявлена и пресечена коррупционная схема по реализации населению просроченных продуктов питания. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Уточняется, что руководители и работники коммерческих компаний Бишкека «С» и «Н» в сговоре с сотрудниками госорганов, которым покровительствовали правоохранительные и фискальные органы, ввозили на территорию КР продукты питания с истекшим сроком годности.

«В одном из полиграфических центров Бишкека подделывались этикетки с датой изготовления и сроков годности товара. Продукция реализовывалась через торговые сети. В ходе обысков в офисах и складских помещениях коммерческих компаний была обнаружена просроченная продукция в больших объемах, а также этикетки с поддельными сроками годности товаров вместе с оборудованием по их изготовлению. В рамках уголовного дела задержаны двое работников одной из коммерческих компаний Бишкека. Они водворены в ИВС», — сообщили редакции.

Из собственных источников стало известно, что речь идет об ОсОО «Спекулянт» и «НТК».
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/180160/
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