15:19
USD 84.77
EUR 103.24
RUB 1.14
Происшествия

В Кочкорском районе в сарае нашли труп девушки. Милиция ищет подозреваемого

В Кочкорском районе милиция ищет мужчину, подозреваемого в убийстве. Об этом 24.kg сообщили в УВД Нарынской области.

Уточняется, что 23 января в милицию обратился житель села Тендик. Он рассказал, что пришел в сарай, построенный на зимовье, и в комнате чабана обнаружил труп.

«Личность убитой установлена, это 22-летняя жительница Сокулукского района К.К. На теле погибшей обнаружены следы насилия. Сейчас милиция разыскивает самого чабана. Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Убийство» УК КР», — сказали в УВД.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/181074/
просмотров: 1123
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстанке, убившей в Москве пенсионерку, грозит 15 лет тюрьмы
В Тюпе мужчина в порыве ревности задушил жену и отравился сам
Задушил приятеля. В Бишкеке задержали подозреваемого в убийстве
В Иссык-Атинском районе задержали мужчину за убийство бывшего сожителя матери
Поиски 68-летней Натальи Глуховской прекращены. Пенсионерку убили
Задержан подозреваемый в убийстве 20-летнего жителя Сокулукского района
В Бишкеке задержан мужчина, совершивший два убийства
Пожизненный срок обвиняемому в убийстве 14-летней девочки оставлен в силе
В Токмаке пьяная ссора закончилась тройным убийством
Обгоревший труп в Кара-Жыгаче. Милиция прекратила дело
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане мальчика изнасиловали в&nbsp;бане. Милиция ищет педофила В Кыргызстане мальчика изнасиловали в бане. Милиция ищет педофила
В&nbsp;Бишкеке сгорело кафе &laquo;Пур-Пур&raquo; В Бишкеке сгорело кафе «Пур-Пур»
В&nbsp;ДТП на&nbsp;Иссык-Куле пострадали певица Анжелика и&nbsp;две ее&nbsp;дочери В ДТП на Иссык-Куле пострадали певица Анжелика и две ее дочери
Видео потасовки на&nbsp;Ошском рынке. В&nbsp;милиции прокомментировали случившееся Видео потасовки на Ошском рынке. В милиции прокомментировали случившееся
Бизнес
Специалистов мирового уровня пригласили мониторить хвостохранилище Джеруя Специалистов мирового уровня пригласили мониторить хвостохранилище Джеруя
Макгрегор против Порье&nbsp;&mdash; на&nbsp;кону встреча с&nbsp;Хабибом. Смотрите в&nbsp;O!TV Макгрегор против Порье — на кону встреча с Хабибом. Смотрите в O!TV
Зимнее снижение по&nbsp;кредитам от&nbsp;&laquo;Бай-Тушума&raquo; Зимнее снижение по кредитам от «Бай-Тушума»
Виртуальная накопительная карта&nbsp;&mdash; новый способ сделать покупки приятнее Виртуальная накопительная карта — новый способ сделать покупки приятнее
25 января, понедельник
14:51
Бишкекчане вышли на митинг против повышения стоимости проезда в маршрутках Бишкекчане вышли на митинг против повышения стоимости п...
14:42
Выявлены коррупционные схемы в незаконном строительстве жилых домов в Бишкеке
14:30
Сделано в тюрьме. Что производят в исправительных колониях Кыргызстана
14:18
Племянница Садыра Жапарова представит Кыргызстан на конкурсе «Мисс Вселенная»
14:10
Специалистов мирового уровня пригласили мониторить хвостохранилище Джеруя