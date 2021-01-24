Изнасилование мальчика в бане. В ГУВД уверяют, что видео снято не в Кыргызстане

В ГУВД уверяют, что видео с изнасилованием подростка снято не в Кыргызстане. Запечатленные на нем мужчины также не являются кыргызами. Об этом 24.kg рассказали в ГУВД столицы.

По его данным, по опубликованному ролику, где неизвестный парень насилует несовершеннолетнего, продолжается проверка.

«В ходе поисковых и разыскных мероприятий получены сведения, что видео снято не в Кыргызстане и на нем запечатлены люди другой национальности, не кыргызы», — сказали в столичной милиции.

Подробную информацию в ГУВД обещают озвучить позже.

В Главном управлении внутренних дел призвали не поддаваться на провокации и не распространять недостоверные сведения.

Отметим, ранее в соцсетях распространилось видео, в котором неизвестный мужчина насилует в бане несовершеннолетнего мальчика.