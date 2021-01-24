16:33
USD 84.77
EUR 103.24
RUB 1.14
Происшествия

В Кыргызстане мальчика изнасиловали в бане. Милиция ищет педофила

В Кыргызстане мальчика изнасиловали в бане. Ролик распространили в социальных сетях и мессенджерах.

На видео неизвестный мужчина удерживает и насилует мальчика примерно 12 лет. Ребенок сопротивляется, просит отпустить его и кричит. Диалог ведется на кыргызском языке.

Судя по кадрам, происходило это в общественной бане. Вероятно, один из посетителей снимал на скрытую камеру.

В МВД 24.kg рассказали, что сотрудники милиции уже начали розыск насильника. Всем управлениям внутренних дел (областных, городских и районных уровней) дали ориентировку по розыску подозреваемого.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/180999/
просмотров: 1485
Версия для печати
Материалы по теме
Интерпол напомнил о последствиях использования недействительных паспортов
Передвижные пункты милиции. МВД об успешно работающем в Кыргызстане проекте
В Бишкеке обезврежена банда грабителей, совершивших налет на квартиру
Продавал машины без ведома их хозяев. Милиция задержала мошенника
Начальника медслужбы МВД, подозреваемого в получении взятки, отпустили домой
Подозреваемого в получении взятки начальника медслужбы МВД оставили под стражей
Забавная беседа милиционера с Алтухой. В соцсетях опубликовали видео
МВД просит воздержаться от провокаций в соцсетях
Министра внутренних дел просят защитить права журналистов во время выборов
Массовые беспорядки в Кербене. Начальник местного РОВД снят с должности
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке задержан совладелец сети ресторанов &laquo;Нават&raquo; Сергей Острецов В Бишкеке задержан совладелец сети ресторанов «Нават» Сергей Острецов
В&nbsp;ГКНБ прокомментировали арест совладельца &laquo;Навата&raquo; Сергея Острецова В ГКНБ прокомментировали арест совладельца «Навата» Сергея Острецова
В&nbsp;Оше ограбили таксиста. В&nbsp;чехле телефона он&nbsp;хранил 500 тысяч сомов В Оше ограбили таксиста. В чехле телефона он хранил 500 тысяч сомов
В&nbsp;Бишкеке сгорело кафе &laquo;Пур-Пур&raquo; В Бишкеке сгорело кафе «Пур-Пур»
Бизнес
Макгрегор против Порье&nbsp;&mdash; на&nbsp;кону встреча с&nbsp;Хабибом. Смотрите в&nbsp;O!TV Макгрегор против Порье — на кону встреча с Хабибом. Смотрите в O!TV
Зимнее снижение по&nbsp;кредитам от&nbsp;&laquo;Бай-Тушума&raquo; Зимнее снижение по кредитам от «Бай-Тушума»
Виртуальная накопительная карта&nbsp;&mdash; новый способ сделать покупки приятнее Виртуальная накопительная карта — новый способ сделать покупки приятнее
Беззаконие продолжается. Силовики вновь пришли на&nbsp;склады &laquo;Спекулянта&raquo; Беззаконие продолжается. Силовики вновь пришли на склады «Спекулянта»
24 января, воскресенье
16:00
Чудаки парковки. В Бишкеке просят убрать такси с остановок Чудаки парковки. В Бишкеке просят убрать такси с остано...
15:46
В Кыргызстане мальчика изнасиловали в бане. Милиция ищет педофила
15:00
Мгновения жизни. Зимний Иссык-Куль и рассвет на Ала-Арче
13:18
В ДТП на Иссык-Куле пострадали певица Анжелика и две ее дочери
13:00
Как кризис в Кыргызстане заставил семью Алмаза Касымова переехать за границу