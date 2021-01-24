В Кыргызстане мальчика изнасиловали в бане. Милиция ищет педофила

В Кыргызстане мальчика изнасиловали в бане. Ролик распространили в социальных сетях и мессенджерах.



На видео неизвестный мужчина удерживает и насилует мальчика примерно 12 лет. Ребенок сопротивляется, просит отпустить его и кричит. Диалог ведется на кыргызском языке.



Судя по кадрам, происходило это в общественной бане. Вероятно, один из посетителей снимал на скрытую камеру.



В МВД 24.kg рассказали, что сотрудники милиции уже начали розыск насильника. Всем управлениям внутренних дел (областных, городских и районных уровней) дали ориентировку по розыску подозреваемого.