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Происшествия

ГКНБ задержал кримавторитета по прозвищу Алтуха

ГКНБ задержал кримавторитета по прозвищу Алтуха. Об этом 24.kg сообщили в пресс-центре ведомства.

Уточняется, что кримавторитет задержан в рамках проводимой работы по противодействию деятельности организованных преступных группировок.

«Активного члена ОПГ задержали сегодня. Алтынбек Ибраимов водворен в ИВС СИЗО ГКНБ. В отношении задержанного ведутся необходимые следственно-оперативные мероприятия по фактам его причастности к преступным действиям», — отметили в госкомитете.

Напомним, два дня назад МВД распространило сообщение о том, что с Алтынбеком Ибраимовым была проведена профилактическая беседа.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/179883/
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