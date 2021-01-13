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Происшествия

В Бишкеке задержан мужчина, совершивший два убийства

В Бишкеке сотрудники УВД Первомайского района раскрыли два убийства. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

Уточняется, что 2 января в квартире многоэтажного дома по проспекту Чингиза Айтматова обнаружен труп 74-летнего К.А. На теле погибшего были множественные ножевые ранения в области груди.

«Факт был зарегистрирован в ЕРПП по статье «Убийство» УК КР. Оперативники криминальной милиции УВД Первомайского района задержали подозреваемого в совершении убийства, им оказался ранее судимый 40-летний Ш.И.», — сказали в ГУВД.

В ведомстве отметили: подозреваемый дал показания о том, что 29 декабря 2020 года он вошел в квартиру многоэтажного дома, чтобы украсть деньги, и нанес несколько ножевых ранений проживающему в ней пенсионеру в область груди. Ничего не найдя, он забрал банковскую карту погибшего.

Помимо этого, в ходе следствия задержанный Ш.И. признался в другом убийстве, совершенном в Сокулукском районе. Жертвой стала 68-летняя Г.Н. Она числилась без вести пропавшей с 25 октября.

«Установлено, что задержанный Ш.И. в конце октября прошлого года для того, чтобы украсть деньги, несколько раз ударил поленом пенсионерку по голове. От полученных травм она скончалась на месте. Подозреваемый вывез ее труп в горы, облил растворителем и сжег. Он водворен в ИВС», — добавили в ГУВД.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/179867/
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