В Сузаке в компьютерном клубе произошла массовая драка

В Сузаке в компьютерном клубе произошла драка. Один человек получил ножевое ранение. Об этом 24.kg сообщили в УВД Джалал-Абада.

По его данным, 8 января 30-летний местный житель обратился с заявлением о том, что 10-15 парней примерно 18-20 лет ворвались в компьютерный клуб. Они разбили окна, двери здания и устроили потасовку. Заявитель просил возместить материальный ущерб и принять меры в рамках закона в отношении хулиганов.

Помимо этого, как стало известно, в тот же день 21-летний парень получил ранение в ногу в этом игровом клубе и обратился в больницу.

Факт зарегистрировали в ЕРПП и начали досудебное производство по статье 266 «Хулиганство». На сегодня проводятся следственные мероприятия.