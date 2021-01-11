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Сюжет: Скандалы с чиновниками

Возобновлено уголовное дело в отношении депутата Жогорку Кенеша Исхака Пирматова

ГКНБ возобновил уголовное дело в отношении депутата парламента Исхака Пирматова. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Известно, что расследование заново начато в октябре 2020 года.

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Ранее на пресс-конференции глава ГКНБ Камчыбек Ташиев заявил об уголовном деле в отношении одного из депутатов Жогорку Кенеша. По его словам, парламентарий уже начал выплачивать государству крупную сумму за то, что восемь лет назад совершил преступление. Но председатель комитета отказался назвать имя депутата.

Сам Исхак Пирматов не комментирует уголовное дело, возбужденное в отношении него.

В 2012 году Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по факту злоупотребления служебным положением в ОАО «Кыргызнефтегаз». Депутат Исхак Пирматов ранее возглавлял эту компанию. Сообщалось, что в период за 2009 год и первый квартал 2010-го руководство ОАО «Кыргызнефтегаз» в сговоре со служащими ОсОО «Кыргызмунай», заключив заведомо невыгодные контракты на поставку продукции нефтепереработки с аффилированными юридическими и физическими лицами, реализовало последним нефтепродукты по заниженным ценам. Отмечалось, что ущерб составил более 100 миллионов сомов.

В 2014 году уголовное дело было прекращено.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/179514/
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