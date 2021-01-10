Четырнадцатилетняя девочка-сирота родила после изнасилования. Об этом 24.kg сообщила активистка Виктория Победа.

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По ее словам, в июне 2019 года девочку незаконно выпустили из Чуйской школы-интерната — перевели через несколько классов и выдали аттестат об окончании полных девяти лет обучения.

«По факту ее образование находится на уровне третьего класса. После выпуска из детского дома девочка подверглась групповому изнасилованию. Для того чтобы скрыть факт ее раннего выпуска, через суд пытались увеличить возраст, но добились лишь аннулирования юридического факта рождения. Затем ее снова изнасиловали, после этого она забеременела. Дело об инциденте закрыли незаконно за примирением сторон. Омбудсмен инициировал межведомственную комиссию, но по факту ответов от нее нет. Девочка родила в 14 лет, но юридически она не существует, образования нет, дело об изнасиловании прекратили. Несуществующий ребенок передан на временную опеку», — рассказала Виктория Победа.