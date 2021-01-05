Ближайшие два месяца бывший вице-мэр Амантуров проведет в СИЗО ГКНБ

Бывший вице-мэр Бишкека Мирлан Амантуров водворен в СИЗО ГКНБ. Об этом сообщает пресс-служба Первомайского районного суда.

Суд избрал ему меру пресечения в виде ареста и содержания под стражей до 28 февраля.

Бывший муниципальный чиновник, напомним, ранее был задержан сотрудниками ГКНБ. Следствием установлена коррупционная схема в муниципальном предприятии «Бишкекасфальтсервис» и мэрии столицы при проведении госзакупок по ремонту и строительству дорог с использованием подконтрольных ему подрядных организаций.

Исполняющий обязанности мэра Бишкека Балбак Тулобаев позже прокомментировал задержание бывшего заместителя Мирлана Амантурова.

«Больно. Мы работали вместе, земляки. Но человек должен сам отвечать за свои поступки», — сказал он.

Отметим, что, когда Мирлан Амантуров работал вице-мэром, Балбак Тулобаев был руководителем аппарата столичного муниципалитета.