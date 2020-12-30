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В Таласе мужчина довел жену до самоубийства. Его отпустили

Таласский районный суд приговорил 33-летнего мужчину, обвиняемого в доведении до самоубийства жены, к одному году пробационного надзора. Об этом гласит приговор суда.

Уточняется, что женщина сначала выпила много таблеток, а спустя сутки повесилась в сарае.

В приговоре указывается, что мужчина приревновал жену к другому. Между супругами произошла ссора, после которой женщина решила покончить с собой.

«В суде обвиняемый рассказал, что увидел в телефоне погибшей фото их общего знакомого мужчины. Когда спросил, откуда у нее его фото, женщина ответила, что его прислали в группу. Обвиняемый хотел вернуть телефон, но потом увидел их совместное фото. Между супругами произошла ссора, когда женщину хотели забрать родственники, погибшая не согласилась, сказав, что будет дальше жить с мужем. После этого они помирились и договорились жить дружно. На следующий день мужчина ушел по делам, а когда вернулся, выяснилось, что она покончила с собой», — отмечается в приговоре.

В суде представитель потерпевшей заявила, что родственники простили обвиняемого и отказываются от претензий к нему.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/178463/
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