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Происшествия

В Бишкеке подросток покончил с собой из-за украденной шоколадки

В Бишкеке 14-летний подросток разбился, спрыгнув из окна многоэтажного дома. Информация об этом рассылается по мессенджеру WhatsApp.

Сообщается, что мальчик вместе со своими друзьями пошел в супермаркет и украл шоколадку. Сотрудники охраны магазина их поймали, взяли контактные данные родителей и отпустили.

«Несчастный случай произошел в микрорайоне «Восток-5». Двое детей вернулись домой, а один — нет. Ему стало стыдно, видимо, он пошел в соседний дом и скинулся с восьмого этажа», — говорится в сообщении.

В Центре экстренной медицины 24.kg сообщили, что вызов на станцию скорой поступал. Мальчик умер до приезда врачей.

В ГУВД Бишкека 24.kg подтвердили информацию о погибшем мальчике. 14-летний подросток упал из окна подъезда между седьмым и восьмым этажами. Назначены судебно-медицинские экспертизы.
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