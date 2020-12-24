В Джалал-Абаде избили сотрудницу «Тазалыка». Она в больнице

В Джалал-Абаде избили сотрудницу «Тазалыка». Об этом 24.kg сообщил руководитель предприятия Элдияр Торокулов.

По его словам, инцидент произошел на территории здания мэрии. «Дворник по имени Маргуба Хакимова, как обычно, убирала свой участок. Было темно. Неизвестная женщина подошла к ней и попросила провести ее через дорогу. После Маргуба вернулась на свое место и продолжила уборку. Затем к дворнику подошел неизвестный мужчина и начал возмущаться, зачем дворник помогла той женщине, и сильно избил. Маргуба госпитализирована в больницу с серьезными травмами», — рассказал Элдияр Торокулов.

Руководитель муниципального предприятия также сообщил, что пострадавшая написала заявление в милицию по факту нападения. «Пострадавшая написала заявление. Однако сегодня позвонил неизвестный мужчина, представился сотрудником правоохранительных органов и возмутился, мол, зачем дворник написала заявление на того, кого не знает. Он недовольным тоном спросил, как они должны теперь найти напавшего, если потерпевшая даже не знает, кто ее избил», — заключил Элдияр Торокулов.

Фото Элдияра Торокулова. В Джалал-Абаде избили сотрудника «Тазалыка»

В УВД Джалал-Абада 24.kg сообщили, что выясняют обстоятельства произошедшего.