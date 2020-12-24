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Происшествия

Без вести пропавшая семья. В милиции рассказали подробности случившегося

В милиции рассказали обстоятельства, при которых без вести пропал Николай Дививи, его жена и несовершеннолетние дети. В пресс-службе ГУВД Чуйской области 24.kg сообщили, что семейство, возможно, проживает в одной из кошар.

«15 декабря в ОВД Сокулукского района с заявлением о пропаже обратилась мать Николая Дививи. Она рассказала, что последний раз сын выходил с ней на связь в конце сентября. Он рассказал, что проживает со своей семьей в горах, которые находятся между Ошской и Джалал-Абадской областями. Туда они якобы переехали, устроившись на работу к местному фермеру», — рассказали редакции в областном ГУВД.

В милиции отметили, что оперативниками ОВД Сокулукского района продолжается работа по установлению местонахождения Николая, его супруги и детей.

Напомним, о розыске семьи Дививи редакции сообщила координатор добровольного отряда спасателей Катерина Клевакова. По ее информации 34-летний Николай Дививи без вести пропал в конце сентября вместе с женой, которая была на последних сроках беременности, и тремя детьми, 11, 6 и 5 лет.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/177895/
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